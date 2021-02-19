Москва, 19 февраля. Покупка жилой недвижимости в новом доме с мебелью от застройщика выгодна арендодателям и гражданам, собирающимся переехать в новостройку из съемной квартиры.

Эксперты, опрошенные РИА Недвижимость считают, что новые дома с меблировкой подойдут для людей, которые собираются сдавать жилье сразу после покупки, так как это сэкономит время и позволит быстрее получать пассивный доход. Кроме того, граждане, планирующие переехать в новостройку из съемной карты, могут ускорить процесс переезда, купив квартиру с мебелью.

На сегодняшний день квартиры с частичной или полной меблировкой от застройщика входят в тренды. Эксперты отметили, что полностью «упакованная» квартира позволит сократить траты на ремонт и предметы интерьера.

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