Арабские верблюды могут помочь людям в лечении коронавируса

Доха, 19 февраля. Антитела, обнаруженные в организме одногорбых верблюдов, могут бороться с инфекцией коронавируса. Об этом сообщает египетское издание Al Jazeera.

Все дело в иммунитете животных, который препятствует распространению ближневосточного респираторного синдрома, имеющего схожие черты с COVID-19.

«Если мы посмотрим на антитела, вырабатываемые одногорбыми верблюдами, то обнаружим, что по структуре они напоминают антитела, вырабатываемые человеческим организмом. Поэтому мы не ожидаем отрицательного иммунного ответа на лечение», — пояснил профессор генетики, микробиологии и иммунологии Лотфи Шошан.

Отмечается, что созданное лекарство не станет заменой вакцине, а лишь будет ее альтернативой. Первые эксперименты планируют провести на грызунах в ближайшее время.

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Института Фрэнсиса Крика пришли к выводу, что в борьбе с коронавирусом может быть полезная и обычная простуда. Специалисты утверждают, что во время ОРВИ организм вырабатывает антитела, которые в дальнейшем могут способствовать скорейшему излечению от COVID-19.