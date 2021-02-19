Ряд привычных продуктов необходимо исключить из меню при гастрите

Москва, 19 февраля. Каждый второй человек в той или иной степени страдает от гастрита. Это заболевание вынуждает людей вносить коррективы в свой рацион.

Гастрит может обостряться при употреблении определенной пищи или злоупотреблении алкоголем. Недуг сопровождается изжогой, тошнотой, рвотой и болями в животе.

Страдающим от подобных симптомов необходимо питаться около пяти раз в день маленькими порциями, еду варить, готовить на пару или в духовке и тщательно пережевывать. Особенно рекомендуется отказаться от жирной, жареной пищи и алкоголя. Придется полностью исключить из меню грибы, консервы, кофеин, помидоры, сладкое, дрожжи, цитрусовые и кислородные коктейли.

Разрешено есть только нежирные сорта мяса, птицы и рыбы, яйца, крупы, макароны, картофель, овощные супы. Из молочных продуктов можно добавить в рацион натуральные йогурты, кефир и нежирную сметану.

Чайный мастер Яна Седнина ранее порекомендовала не пить чай холодным, чтобы не заработать гастрит. Она вместе с врачом Александром Мясниковым раскрыли полезные и вредные свойства популярных напитков.