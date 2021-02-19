Анкету Стива Джобса для поиска работы выставили на аукцион за большую цену

Лондон, 19 февраля. Заявление о приеме на работу, которое подписал основатель компании Apple Стив Джобс, продадут на аукционе в Лондоне за 15 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

В бланке не указана желаемая Джобсом должность, но заявлены умения пользоваться калькулятором, компьютером и электроникой. Кроме того, будущих предприниматель писал, что владеет навыками дизайна. Документ датирован 1973 годом. Это случилось за один год до встречи Джобса с соучредителем Apple Стивом Возняком.

Однако 15 тысяч фунтов — это всего лишь начальная цена. Скорее всего лот станет в несколько раз дороже. В прошлый раз его продали за 134 тысячи фунтов (13,7 миллиона рублей).

Стив Джобс скончался в октябре 2011 года. Причиной смерти бизнесмена стало онкологическое заболевание.

Ранее сообщалось, что онколог Дэвид Агус объяснил, почему не удалось вылечить Стива Джобса от рака. Врач пояснил, что бизнесмен не занимался профилактикой серьезной болезни. Кроме того, по словам специалиста, основатель Apple отказался от операции, которая «могла спасти ему жизнь».