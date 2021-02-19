Глупо быть последними: Канаду призвали закупить российский «Спутник V»

Оттава, 19 февраля. Канада, одна их богатейших стран «Большой семерки», побирается вакцинами против COVID-19 из Индии, вместо закупки эффективного препарата у России, пишет Le Journal de Montréal.

Премьер-министр республики Джастин Трюдо ранее пришел к соглашению со своим индийским коллегой о поставках полумиллиона доз вакцины AstraZeneca в течение месяца. При этом эффективность препарата не превышает и 60%, тогда как показатель российской разработки «Спутник V» достигает почти 92%.

«Если российская вакцина получит одобрение европейских властей, у Канады не будет никаких причин лишать себя ее. Было бы глупо начать действовать последними», — отметил автор статьи.

Отношение Запада к «Спутнику V» ранее осудили и в Чехии. Бывший вице-президент ПАСЕ Анна Чурдова уверена, что отказ некоторых стран от вакцины в первую очередь вредит их жителям. По ее словам, в приоритете должна быть человеческая жизнь, а не прибыль.