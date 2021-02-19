Опубликован рейтинг городов РФ с высокими зарплатными ожиданиями

Москва, 19 февраля. Москва стала лидером по зарплатным ожиданиям россиян. На столицу России рассчитывают 86% участников опроса сервиса «Работа.ру».

Опрос проводился сайтом для поиска вакансий «Работа.ру». Москва ожидаемо возглавила рейтинг городов: более 85% жителей страны заявили, что в их сфере деятельности именно в столице выплачивают самую высокую заработную плату.

На второй строчке оказался Санкт-Петербург. Почти 30% жителей Северной столицы довольны своим заработком. Сильно отстает следующий лидер: в Новосибирске только семь процентов граждан удовлетворены денежной оценкой работы.

При этом, как заметили эксперты, Москва не стала фаворитом во всех сферах. В ресторанной «номинации» вперед «вырвалась» сочинская зарплата.

Недавно российские женщины выразили свое мнение о зарплатах мужчин. Большинство из них считают, что заработок главы семьи должен составлять 80–150 тысяч рублей, а некоторые повысили планку и считают подходящую зарплату в размере 300-500 тысяч рублей.