Собянин назначил нового замруководителя департамента здравоохранения Москвы

Москва, 19 февраля. Алексей Паламарчук оставил пост заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы по собственному желанию.

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил на его место Алексея Сапсая. Соответствующий указ московского градоначальника размещен на сайте правительства столицы. Служебный контракт с Сапсаем заключен сроком на пять лет.

Ранее в правительстве сообщили о еще одной кадровой перестановке. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность врио главы Фонда социального страхования России Алексея Поликашина, который ранее занимал должность заместителя ведомства. Решение связано с переходом прошлого руководителя фонда на другую должность.