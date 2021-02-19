Проводится проверка по факту унесшего жизнь детей пожара в Кирове

Киров, 19 февраля. СКР по Кировской области проводит проверку по факту пожара, жертвами которого стали несовершеннолетние граждане. Число погибших по-прежнему устанавливается.

Следователи регионального Следственного комитета работают на месте и устанавливают причины пожара и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

В ночь на 19 февраля произошло возгорание деревянного жилого дома в Кирове. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 13 человек. Шесть граждан были доставлены в больницу. Пожар локализрован на площади 70 кв. м.