Систему контроля состояния мозга разработали в России

Москва, 19 февраля. Уникальная система позволит отслеживать уровень концентрации внимания и степень усталости пилотов самолетов и водителей.

Система разработана на базе лаборатории нейронауки и когнитивных технологий «Университета Иннополиса». Она состоит из шлема с электродами и внешнего интерфейса. Все это позволяет определить, стоит ли человеку продолжать работу или его мозг нуждается в отдыхе.

Первые прототипы могут быть представлены в течение двух лет. Разработка уже привлекла внимание компаний авиационной отрасли. В ближайшие годы на базе этой системы могут разработать тренажеры концентрации внимания.

Еще одна интересная разработка принадлежит «Московскому институту теплотехники». Его специалисты создали уникальный поезд на магнитной подушке, способный работать в беспилотном режиме.