Ученые получили сенсационные данные о черной дыре Лебедь X-1

Москва, 19 февраля. Исследователи во время очередных наблюдений установили, что масса черной дыры в системе Лебедь X-1, согласно новым подсчетам, вполовину больше в сравнении с данными 2011 года.

Черная дыра, что находится в системе Лебедь X-1 — это самый изученный человеком на сегодняшний день объект из своей группы космических тел. Но недавние исследования ученых Международного центра радиоастрономических исследований открыли новые факты об области пространства-времени, сообщает Science.

Исследователи наблюдали за полной орбитой черной дыры шесть дней. Собранные данные они сравнили со сведениями, полученными с помощью тех же телескопов в 2011 году. Оказалось, масса космического тела соотносима с массой 21 Солнца. Ранее считалось, что этот параметр Лебедь X-1 меньше на 50%, чем установлено сейчас.

Лебедь X-1 оказалась дальше от Земли. Исследование астронавтов, которое словно открыло заново человечеству ближайшую к нему черную дыру, поможет понять тайны развития звезд и формирования черных дыр.

Человечество неустанно ищет ответы на загадки космоса, но порой кажется, что открыть все тайны бескрайнего вакуума невозможно. Так пытливым ученым удалось обнаружить признаки гравитационного излучения Вселенной, что могут служить доказательством столкновения сверхмассивных черных дыр.