Пожар в жилом доме унес жизни пяти человек в Кирове

Киров, 19 февраля. Ночью произошло возгорание двухэтажного дома в Кирове, об этом сообщает главное управление МЧС РФ по Кировской области. По предварительным данным, пять человек погибли.

Пожар случился в жилом здании по адресу улица Бородулина, дом 38. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 13 человек, еще шесть доставлены в больницу. Сейчас для пострадавших организован пункт временного размещения в одном из отелей города.

В тушении пожара были задействованы 43 сотрудника пожарно-спасательного подразделения и 11 единиц специальной техники. Возгорание было локализовано к половине второго ночи. Сейчас пожарные продолжают поиск тел погибших. Среди жертв есть дети.

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