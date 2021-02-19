Цискаридзе был против романа сестры с Егором Дружининым

Москва, 19 февраля. Артист балета Николай Цискаридзе был против романа двоюродной сестры Вероники Ицкович с актером и хореографом Егором Дружининым. Он не ожидал, что влюбленные смогут создать семью.

Вероника познакомилась с Егором и в тот момент даже не знала, что именно он исполнил роль «того самого Васечкина» в художественном фильме советского режиссера Владимира Аленикова. Дружинин казался ей снобом, который, как ей казалось, снисходительно разговаривал со всеми. Со временем Егор стал нравиться девушке. Вероника начала понимать, что с Дружининым «интересно, не пусто и с ним хорошо молчать».

Родители Ицкович уважали выбор дочери, а брат Николай — очень ревновал к жениху.

«Я был маленький, мне было около 16 лет. Знал, что Егор однокурсник Ники. Когда мне его представили, я смеялся, так как видел многих ухажеров Ники, симпатичных, приличных, и тут — это жутко кучерявое создание. Был не рад этим отношениям и не ожидал, что это надолго. Всегда казалось, что это неудачный Никин выбор, и с этим я много лет живу», — прозвучали слова Цискаридзе в программе «Судьба человека».

Егор в студии в ответ на слова Николая заявил: «Родственников не выбирают». По словам хореографа, они даже год вместе жили в одной квартире, и Николай не раз выручал его.

Дружинин женат на Ицкович уже более 25 лет. Пара воспитывает трех детей: дочь Александру, сыновей Тихона и Платона.