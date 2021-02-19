Москва, 19 февраля. Известный телеведущий и врач Александр Мясников развеял очередной миф о кофе. По его словам, этот напиток все-таки можно пить людям с проблемами сердца.

Доктор подчеркнул, что кофе не вреден для сердечников. Если пить его в допустимых количествах, то он может принести даже пользу.

«Есть работы, которые говорят, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, у них реже инфаркты, у них реже мерцательная аритмия. <…> Пейте кофе, если любите», — сказал врач в эфире телеканала «Россия-1».

Он напомнил, что нормальное потребление кофе — две-три чашки в день. В исключение попадают люди с проблемами печени, которым можно выпивать по четыре кружки. По словам медика, кофе оказывает лечебное воздействие на печень. Также хорошо напиток сказывается на организме, если человек страдает от подагры, болезни Паркинсона и остеопороза.

Недавно Мясников предупредил об опасности белых продуктов. По его словам, рафинированные продукты белого цвета легко усваиваются в организме и провоцируют развитие «смертельного квартета» болезней.