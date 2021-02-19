Активное строительство рыбоперерабатывающих заводов начнется на Сахалине

Южно-Сахалинск, 19 февраля. Власти РФ поддержали предложение Сахалинской области о строительстве рыбоперерабатывающих заводов под инвестквоты на Сахалине и Курилах.

Вопрос обсуждался зампредом областного правительства Антоном Зайцевым и заместителемр уководителя Федерального агентства по рыболовству Василием Соколовым. Они напомнили, что инвестиционная программа в прошлом позволила создать предприятие по переработке рыбы на Курильских островах, но сегодня меры поддержки больше направлены на строительство флота. Новые предприятия значительно помогут в развитии региона.

«Береговая переработка позволит не только защитить рыбодобывающие предприятия от ограничений на внешнем рынке, но и развивать прибрежные территории в Сахалинской области. Особенно это касается Курильских островов, находящихся в непосредственной близости к районам промысла», — сказал Зайцев.

На Дальнем Востоке развивается не только промышленность и инфраструктура, но и реализуются различные амбициозные идеи. Недавно стали известны кандидаты, которые могут создать проект нового города на Сахалине.