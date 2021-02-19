Конкурс на лучший логотип для строящегося детсада объявлен в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 19 февраля. Новый детский сад строится в селе Дальнем. Департамент образования Южно-Сахалинска объявил конкурс на лучший логотип, название и слоган для учреждения.

Принять участие в конкурсе могут все жители города. Для этого стоит только заполнить заявку на участие и подать ее в срок до 1 марта включительно.

Победителя определит жюри из департамента образования города. В документе необходимо указать свое полное имя, возраст, контактные данные и варианты названия, логотипа и слогана для детского сада №56. Итоги конкурса будут подведены 12 марта.

Инфраструктура Сахалина активно развивается. Недавно вице-премьер Юрий Трутнев рассказал о планах построить на острове новый город, который будет связан с портом Корсаков.