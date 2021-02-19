Дружинин рассказал, как попал в фильм «Приключения Петрова и Васечкина»

Москва, 19 февраля. Хореограф Егор Дружинин попал в кино будучи ребенком. С картины Владимира Аленикова «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» началась кинокарьера танцора.

Отец Егора Владислав Юрьевич с детства дружил с Алениковым. Он работал у него балетмейстером на фильме. Тогда Владимир Михайлович искал мальчика на роль Васечкина. Он отсмотрел огромное количество юных артистов, но никого так и не смог утвердить на роль. Поэтому он обратился к коллегам с просьбой показать своих детей. Владислав Юрьевич привел на кастинг Егора.

Режиссер просил детей обыграть мизансцены. Егору досталась такая: он едет в общественном транспорте без билета и к нему подходит женщина-кондуктор. На вопрос контролера «где ваш билет?», Дружинин ответил: «Тетка, дай закурить». Это очень запомнилось режиссеру. Егор добавил, что «пробы были на общих основаниях, без блата».

«Я быстро входил в предлагаемые обстоятельства и если нужно было выкрутиться, это как раз совпадало с основными чертами моего персонажа. А я умел это делать. Не смотря на то, что не похож на Васечкина: он авантюрист, а я — трус! Но играть я любил, и фантазия моя быстро начинала в эту сторону работать. Играть дружбу с Петровым не пришлось, мы с Димой были с детства друзьями», — сказал Дружинин в эфире программы «Судьба человека».

Опыт на киноплощадке вдохновил Дружинина продолжить заниматься актерским ремеслом. После школы он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, служил в ТЮЗе. А затем отправился в США для обучения в танцевальной школе.