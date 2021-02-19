Пушков призвал перестать восхищаться восторженными словами Запада о России

Москва, 19 февраля. Восхищение признанием Запада российских достижений является проявлением «комплекса неполноценности». Такое заявление сделал сенатор РФ Алексей Пушков.

Парламентарий заявил, что не стоит пребывать в состоянии эйфории, когда какой-то журналист написал нечто положительное о России, сидя в четырех стенах своей квартиры в европейской стране, закрытой из-за локдауна. По его словам, мнение Запада о России сегодня совсем не имеет значения.

Тем, кто все же продолжает восхищаться любым одобрительным словом европейско-американских политиков или журналистов Пушков посоветовал поскорее избавиться от этого «комплекса неполноценности». Такое явление российский сенатор назвал «информационным рабством».

Недавно Пушков призвал Россию перестать оправдываться перед Западом. По его мнению, времена когда США воспринимались в качестве «судей», а РФ в роли «подсудимой» давно прошли.