Приморские строители приступили к возведению моста через реку Соколовка

Владивосток, 19 февраля. Строительство железобетонной 21-метровой переправы в Лазовском округе Приморского края планируется завершить в следующем году. Работники уже приступили к возведению моста.

Главный инженер компании АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко заявил, что сейчас разрабатывается грунт и готовится площадка для размещения буровой установки. По его словам, далее начнется бурение отверстий опорных конструкций.

На сегодняшний день в регионе на стадии строительства находятся восемь мостовых переходов. Шесть из них возводят в районе Фокино на трассе Артем — Находка. Кроме того, делается мост через реку Тихая в Анучинском округе и мост через реку Осиновка в Михайловском районе.

Ранее стало известно о начале ремонтной кампании медицинских учреждений в Приморье. В региональном минздраве отметили, что в течение 2021 года реставрационные работы пройдут в 36 подразделениях.