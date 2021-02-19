Назван рейтинг самых продаваемых авто с АКПП в РФ за 2020 год

Москва, 19 февраля. Автомобили с автоматической коробкой передач наиболее популярны среди российских водителей. В 2020 на их долю пришлось 62% от общего числа продаж авторынка.

Результаты исследования аналитического агентства «Автостат» показали, что в прошлом году самой популярной маркой с АКПП у россиян оказался корейский седан KIA Rio. За 2020 год было продано 71,6 тыс. экземпляров

На втором месте расположился кроссовер Hyundai Creta. В прошлом году было в России было приобретено 56 тыс. таких моделей. Тройку лидеров замкнул еще один кореец — Hyundai Solaris. Количество продаж этой марки в прошлом году составило 39 тыс.

Ранее ФАН составил рейтинг лучших автомобильных аккумуляторов. Список лидеров был составлен на основе отзывов экспертов.