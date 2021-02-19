Юридический адрес российских компаний предложили заменить на электронный

Москва, 19 февраля. Российским бизнесменам могут предложить отказаться от юридического адреса регистрации фирмы в пользу электронного. Инициативу должны проработать к марту.

Корпорация МСП, Минэкономразвития, Минфин и ФНС выступили с идеей отказаться от юридических адресов регистрации. Выбор пал на электронный вариант из-за перехода некоторых компаний на удаленную работу в период пандемии коронавируса, пишут «Известия».

Уведомления от инстанций и прочие необходимые сообщения могут поступать на электронную почту владельцев предприятий. Ведение базы таких адресов поручат ФНС. Основной целевой аудиторией, согласно проекту, станут компании, которые не привязаны к определенной физической инфраструктуре.

Недавно первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков рассказал о возможности самостоятельного получения госорганами бухгалтерской отчетности и аудиторских заключений. Для этого нужно обратиться в государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности.