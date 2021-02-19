Минфин предложил ввести налог на старательную деятельности в России

Москва, 19 февраля. Правительство РФ осенью этого года получит законопроект о налогообложении старательной деятельности. В Госдуму документ внесут в ноябре, отметили в Минфин России.

Ведомство подтвердило разработку соответствующей инициативы. Ее одобрение возможно только после принятия разработанного Минвостокразвития закона, определяющего понятие старательной деятельности. Предполагается, что налог коснется граждан, стремящихся заниматься поисками и извлечением драгоценных металлов в России. Для этого им также потребуется пройти регистрацию на специально созданной платформе, передают «Известия».

«Если эта деятельность появляется в легальном поле, то на нее должен появиться налог, как для самозанятых граждан. Но, конечно, он должен быть разумным, чтобы не отпугнуть людей», — прокомментировал законопроект первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Ранее в Минфине РФ заявили о намерении пересмотреть действующее налоговое соглашение со Швейцарией. Заместитель главы ведомства Алексей Сазанов объяснил шаг необходимостью изменений условий договора во избежание двойного налогообложения.