Военные российской армии получат инновационные «спецрационы»

Москва, 19 февраля. Новые индивидуальные рационы для военнослужащих РФ станут питательнее, практичнее и смогут защитить солдат от обезвоживания и авитаминоза, заявил полковник Сергей Нихельман.

Начальник управления продовольственного департамента ресурсного обеспечения Минобороны сообщил, что «рацион» для военных разрабатывают совместно с научными сотрудниками институтов питания и медицины. В полевых условиях солдаты могут столкнуться с нехваткой воды и витаминов — эту особенность тоже учитывается при разработке пайков, пишут СМИ.

«Основная проблема — обезвоживание организма и авитаминоз. Нам необходим был рацион, насыщенный витаминами. Это фактически изотонический спортивный напиток — изотоник. В нем вода и минеральные соли. Это позволяет компенсировать высокое потоотделение и потерю влаги нашими военнослужащими», — рассказал Нихельман.

Упаковку для продуктов из рациона сделают полимерной, благодаря чему она станет компактнее. Разогревать блюда из пайка будут с помощью купороса, а не карбида, что позволит получить горячий обед без огня и вредного газа.

Инновационные решения, которые применяют в оборонной сфере, нацелены на то, чтобы защитить солдат как в мирное время, так и в боевых условиях. Недавно в армию России поступили непробиваемые автоцистерны, что помогут в обеспечении безопасности военной службы.