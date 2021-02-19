Должники по оплате ЖКУ могут пополнить список льготников в России

Москва, 19 февраля. Перечень льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг может увеличиться в России в два раза. В список предложили внести малоимущих граждан, имеющих задолженности по счетам.

Автором инициативы выступили общественная палата России и НП «ЖКХ контроль». Соответствующее письмо направлено премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Документ предполагает выплату семьям, чей доход ниже необходимого за последние два месяца. В действующем законе это время составляет полгода.

В случае одобрения инициативы число льготников существенно возрастет. В настоящее время только 5,4% российских семей реализуют право на господдержку, отметила одна из разработчиков проекта Светлана Разворотнева.

«Запрет на выдачу субсидий для граждан с долгами приводит к появлению замкнутого круга. Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги. А они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии», — добавила она.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский объяснил повышение цен на ЖКУ. По его словам, это связано исключительно с климатическими изменениями в стране.