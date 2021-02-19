Роскачество назвало причину возгорания смартфонов

Москва, 19 февраля. Поломка смартфона может произойти из-за неправильно подобранного адаптера. Так заявил старший эксперт по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Правильно подобранный адаптер значительно увеличивает срок службы гаджета. При выборе зарядного устройства важно учитывать технические характеристики устройства. Если адаптер окажется слишком мощным, то это может привести к поломке или возгоранию смартфона, пояснил Кузьменко в беседе с радио Sputnik.

«Надо ознакомиться с техническими характеристиками смартфона и не подавать больше, чем надо, мощности. В лучшем случае подобная самодеятельность приведет к выгоранию аккумулятора, а в худшем — к возгоранию самого устройства», — заявил эксперт Роскачества.

Для продления жизни аккумулятора следует не только отказаться от слишком мощных адаптеров, но и правильно использовать переносные устройства для зарядки. Внешние аккумуляторы китайских производителей часто имеют два входа — на пять и десять вольт. Если постоянно использовать большую мощность, то уже через год батарея гаджета утратит свою емкость.

Иногда причиной некорректной работы смартфона становится наличие вредоносных программ в системе устройства. С помощью вирусных приложений мошенники могут получить доступ к личным данным пользователей, записывать звук и видео с чужих гаджетов.