Marvel выпустит четыре новых фильма о Зимнем солдате и Соколе

Сакраменто, 19 февраля. Студия Marvel продолжает создавать еще больше контента о супергеройской киновселенной. Четыре новых эпизода выйдут в проекте Marvel Studios: Legends, сообщает Comingsoon.

Эпизоды расскажут о двух титульных персонажах сериала «Сокол и Зимний солдат». Marvel Studios: Legends систематизирует и объединяет факты и события, относящиеся к определенному герою комикса или фильма. Это делается для того, чтобы напомнить зрителям историю персонажей.

Известно, что все четыре серии будут доступны на стриминговой платформе Disney+ 12 марта, то есть за неделю до премьеры основного шоу — «Сокол и Зимний солдат».

Ранее сообщалось, что Marvel нашла актрису на роль злодейки в фильме «Капитан Марвел — 2». В американском супергеройском фильме может сняться Зави Эштон, известная по фильму «Бархатная бензопила» и сериалу «Отбросы».