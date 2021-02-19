ВДВ оснастят новой десантируемой боевой техникой

Москва, 19 февраля. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России получат на вооружение новые боевые машины. Они могут десантироваться при помощи парашютов на базовых шасси БМД-4М и БТР-МДМ.

Одной из таких машин станет защищенный автомобиль «Тайфун-ВДВ». Унифицированная боевая техника для ВДВ имеет единое бронированное гусеничное шасси БМД-4М и БТР-МДМ. Новые образцы военной техники улучшат информационно-техническое взаимодействие автоматических систем десантных войск с другими российскими войсками, пояснил замкомандующего ВДВ Анатолий Концевой в беседе с «Красной звездой».

Всего до конца года БМД-4М планируется поставить в 12 десантно-штурмовых батальонов. На их вооружение поступит два комплекта машин, свыше 250 модернизированных военно-технических единиц и около 10 тысяч средств десантирования.

В конце января стало известно о завершении испытаний авиадесантируемого самоходного противотанкового ракетного комплекса (СПТРК) «Корнет-Д1». Он получил две автоматизированные пусковые установки с телетепловизионными прицелами, которые позволяют одновременно обстреливать две цели в любое время суток.