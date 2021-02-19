Экс-главу похоронной службы в Приморье обвинили в растрате 326 млн рублей

Владивосток, 19 февраля. Бывший глава муниципальной похоронной службы города «Некрополь» Игорь Бабынин предстанет перед судом в рамках уголовного дела о получении взяток на сумму более 326 млн рублей.

Обвинительное заключение сразу по трем статьям УК РФ утвердил прокурор Приморского края. По версии правоохранительных органов, подозреваемый в период с 2005 по 2017 года получил средства от двух компаний за предоставление возможности единолично заниматься погребением и кремацией на местных кладбищах. Таким образом Бабыкин воспользовался служебным положением и незаконно ограничил права других предприятий на оказание ритуальных услуг.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере), ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)», — говорится в сообщении регионального ведомства в Instagram.

Ранее по обвинению в получении крупной взятки задержали топ-менеджера Ростелекома Андрея Левакова. Комментировать инцидент в компании отказались, отметив, что мужчина перестал у них работать в марте прошлого года.