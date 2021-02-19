Рекламу с обнаженной девушкой на градуснике запретили в Хабаровске

Хабаровск, 19 февраля. УФАС признало неприемлемой рекламу медицинского центра в Хабаровском крае. Владельца баннеров обязали очистить город от непристойных объявлений.

Изображения полуголой медсестры в разных позах на розовом фоне рекламировало медицинские услуги. Экспертный совет признал такие баннеры «непристойными», сообщили в УФАС по Хабаровскому краю.

«В сочетании с такой серьезной проблемой, с которой ныне столкнулся весь мир — пандемией, предложение медицинских услуг, сопровождаемое образом девушки легкомысленного поведения или пониженной социальной ответственности, может интерпретироваться весьма двусмысленно, смотрится неэтично», — отметили в ведомстве.

Ранее власти Пермского края столкнулись с проблемой граффити. Представители районных администраций проводят регулярные рейды по выявлению непристойных и незаконных уличных изображений.