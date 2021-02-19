Главы Google, Facebook и Twitter дадут показания в Конгрессе США

Вашингтон, 19 февраля. Администрации американских соцсетей вызвали в Конгресс. Они расскажут о борьбе с распространением недостоверных данных о COVID-19 и записями о насилии в день штурма Капитолия.

Главы компаний Twitter, Facebook и Google дадут показания в Палате представителей Конгресса США 25 марта. Слушания пройдут в комитете по энергетике и торговле. Там будут рассматриваться усилия администраций компаний по борьбе с распространением недостоверной информации о коронавирусе и записей, связанных с насилием во время январских беспорядков в Капитолии.

«Слишком долго крупные технологические компании не осознавали ту роль, которую они сыграли в разжигании и распространении заведомо ложной информации для своей аудитории. Саморегулирование отрасли потерпело неудачу», — говорится в совместном заявлении участников встречи.

На заседание прибудут руководитель компании Twitter Джек Дорси, глава Facebook Марк Цукерберг и генеральный директор Google Сундар Пичаи, передает The Hill. Считается, что мировые компании сыграли весомую роль в описанных происшествиях.

Ранее сообщалось, что новая волна либеральной цензуры в США ведет к удалению независимых сайтов. В октябре 2020 года видеохостинг YouTube без предупреждения удалил 17 крупнейших каналов консервативных блогеров и журналистов, что привело к подаче исков в суд штата Калифорния.