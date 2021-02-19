Китайский журналист рассказал о любимых деликатесах из России

Пекин, 19 февраля. Колбаса, рыбные консервы и сладости российского производства можно считать настоящим деликатесом, заявил автор китайского издания Sohu.

Рейтинг необычных лакомств возглавили рыбные консервы, которые в России готовят из свежих тушек. Чтобы обеспечить свежесть продукта на продолжительное время, изготовители используют технологию вакуумной герметизации при высоком давлении и температуре, что исключает необходимость в добавлении консервантов. В результате рыба получается нежной на вкус и с аппетитным запахом, отметил автор.

Вторую строчку заняли колбасы российского производства. Продукт пользуется большой популярностью среди китайцев старшего поколения, что понятно — колбасу в России производят из чистого мяса, без крахмала. Поэтому она получается сочной и нежной. Колбаса станет отличным дополнением к завтраку или в качестве ингредиента для какого-нибудь жареного блюда, посоветовал журналист.

Еще одним блюдом к завтраку обозреватель Sohu назвал бисквитные вафли с медовой начинкой. Он признался, что это самая вкусная выпечка, которую ему довелось попробовать в России.

Особое место в рейтинге журналиста заняли конфеты. Автор указал, что в России огромное разнообразие леденцов, батончиков, мармелада, жевательных и шоколадных конфет.

Другой житель Китая рассказал об удивительных повседневных привычках в России. Среди них он назвал хранение старых вещей и ношение валенок зимой.