Голубкина показала уникальный снимок с Высоцким и Мироновым на дружеской вечеринке

Москва, 19 февраля. Актриса Мария Голубкина удивила поклонников редким архивным фото 1978 года, показав Владимира Высоцкого и Андрея Миронова на дружеской вечеринке.

На своей странице в Instagram Голубкина поделилась уникальным кадром, на котором запечатлены звезды советского кинематографа. На снимке 1978 года на дружеских посиделках собрались родители Марии — отчим Андрей Миронов и Лариса Голубкина в компании Владимира Высоцкого.

«На фото: Кирилл Ласкари, Марина Влади, Высоцкий и мои родители. Все под chаuffe, исключая В. С.», — подписала она снимок.

Отвечая на вопрос одного из подписчиков, Мария напомнила, что Ласкари — это брат ее отчима, балетмейстер, заслуженный деятель искусств РФ.

Голубкина родилась в 1973 году в браке Ларисы Голубкиной и ее первого мужа, режиссера Николая Щербинского. Супруги развелись, когда Марии было всего полгода. В 1976 году артистка вышла замуж за Андрея Миронова, который удочерил девочку и всегда относился к ней как к родной. Сама Мария называет прославленного актера своим отцом.

Подписчика Голубкиной пришли в восторг от архивного снимка «легендарной компании».

«Какое живое фото. Молодые, счастливые, вся жизнь впереди», — пишет в комментариях iriska5667.

«Фото великолепное. Просто восхитительно!» — не сдержала эмоций camomilepretty_the_only.