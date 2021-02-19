IT-специалист Мясоедов назвал способы найти украденный смартфон

Москва, 19 февраля. Несколько простых способов позволят установить местонахождение украденного или потерянного смартфона. Об этом рассказал глава «Интеллектуального резерва» Павел Мясоедов.

Прежде всего стоит обратиться к программе трекинга, которая предустановлена в ОС Android и iOS. С ее помощью можно зайти на сайт разработчика гаджета и посмотреть, где последний раз включался смартфон, передает «Прайм».

Если такой программы нет на устройстве, то ее можно установить самостоятельно. Злоумышленник не узнает о работе приложения, которое будет следить за местом нахождения смартфона.

После факта кражи гаджета лучше не затягивать с походом в полицию. Поиски смартфонов ведутся с помощью идентификационного номера — IMEI, который видят операторы вне зависимости от смены SIM-карты. Но злоумышленник может заменить или стереть этот номер, пояснил IT-специалист.

Мясоедов ранее рассказал, как улучшить качество фотографий и видео при съемке в темноте. Для этого достаточно знать о скрытых возможностях, которыми обладают современные гаджеты.