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Банк России предупредил о риске появления пузыря на финансовом рынке

Банк России предупредил о риске появления пузыря на финансовом рынке

Москва, 19 февраля. Снижение ставок по ипотечным кредитам на фоне последних рыночных тенденций может спровоцировать возникновение пузыря. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она объяснила, что в 2020 году ставка по кредитам на жилье упала на фоне общего снижения рыночных ставок и антикризисной льготной ипотеки, которая теперь провоцирует рост цен на недвижимость.

«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке», — пояснила Набиуллина в беседе с РИА Новости.

Ранее правительство России запустило проект льготной ипотеки под 6,5 процента, одновременно Центральный Банк снизил ключевую ставку до 4,25 процента годовых в июле. Из-за чего средняя ставка к концу года равнялась 7,36 процента, а общий долг россиян по ипотеке превысил рекордные 9 триллионов рублей.

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