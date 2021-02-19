Любопытные тигрята «поиграли» с фотоловушкой в нацпарке Приморья

Владивосток, 19 февраля. Котята амурского тигра сорвали с дерева фотоловушку в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. Игру маленьких хищников запечатлели на видео.

Сначала тигрята повалили фотоловушку на землю, после чего начали таскать и переворачивать технику. В это время она работала и снимала происходящее. Найти фотоловушку удалось сотруднику отдела науки нацпарка Виктору Сторожуку. Она лежала в пяти метрах от дерева, к которому ранее была прикреплена. В результате действий тигрят пострадал ремешок и датчик движения камеры.

«Судя по размерам тигрят, им около восьми-девяти месяцев. В этом возрасте им свойственно проявлять любопытство и изучать мир вокруг себя», — пояснили сотрудники парка.

Иногда подобное поведение позволяют себе медведи, которые тоже водятся в нацпарке «Земли леопарда». Всего на территории заповедника установлено около 400 фотоловушек. В начале декабря одна из них запечатлела романтический сюжет из жизни пятнистых кошек.