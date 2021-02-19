Самбурская адресовала средний палец Екатерине Гордон из-за суда с Дробышем

Москва, 19 февраля. Судебное разбирательство с продюсером Виктором Дробышем продолжилось для Настасьи Самбурской перепалкой с его адвокатом Екатериной Гордон. Девушки обменялись оскорблениями, перейдя на личности.

Дробыш и Самбурская сотрудничали с 2016 года. Актриса собиралась строить карьеру певицы, но этого не получилось. В итоге она обвинила своего продюсера в том, что тот за все эти годы вообще ничего не делал, и попыталась через суд разорвать с ним контракт.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что по решению суда Дробыша вновь обязали заняться раскруткой актрисы. Данной утверждение Самбурская назвала ложью, предположив, что слухи распускают ее оппоненты, а именно — Катя Гордон, которая якобы активно пиарится на громких разбирательствах знаменитостей.

Адвокат не стала молча терпеть оскорбления и ответила артистке постом в Instagram. Гордон, в частности, прокомментировала заявления Самбурской о том, что она якобы «украла фамилию» у бывшего мужа и теперь делает себе имя на пиаре.

«Дорогая Настя, вас возмущает, что я ношу фамилию, не данную мне от рождения. А мне тот факт, что вы Терехова, а не Самбурская, интересен только в момент написания иска (ибо важно указывать реальную фамилию). Вы говорите, что мы не соблюли конфиденциальность? Конфиденциальность и вы — это уже необычное сочетание слов», — иронично ответила актрисе юрист.

Гордон подчеркнула, что именно сторона артистки распространяла в СМИ неправдивую информацию о деле, тогда как Гордон и Дробыш не стали давать комментарии.

«А дальше мы просто читали бред, написанный с подачи вашей стороны. <…> Но все это возня и ваша попытка меня как-то обидеть. Я уже привыкла, что те, кто мне проигрывают (а я напомню: вы не первый раз мне проигрываете. Помнится, мы уже признавали ваши выпады в адрес нашей клиентки клеветой), говорят о том, что я непрофессионал», — написала адвокат.

По ее словам, Самбурской уже направили уведомление о расторжении контракта с требованием возместить убытки.

Актриса не стала тянуть с ответом, опубликовав в соцсети гневный пост, в котором назвала Гордон «инста-юристом», пытающимся заработать хайпом на «лайках» в Instagram. Самбурская подчеркнула, что больше не намерена обсуждать данное дело публично.

«Каждый сделает выводы сам. Я имею намерение завершить сотрудничество с В. Я. Дробышем цивилизованно. Зал судебных заседаний — не самая лучшая декорация, но, похоже, единственное место, где можно говорить по существу происходящего и апеллировать фактами, а не фонтанировать идиотскими фантазиями», — резюмировала она, добавив к посту фотографию с поднятым вверх средним пальцем.

Днем ранее Самбурская раскрыла детали судебного процесса против Дробыша. По ее словам, в начале февраля было вынесено решение, в рамках которого суд обязал продюсера представить актрисе отчет о работе за несколько лет. Она подчеркнула, что новых обязательств по продюсированию у Дробыша не появилось, поскольку ничего подобного в ее иске не значилось.

Звезды шоу-бизнеса встали на сторону актрисы в споре с продюсером. Комментарии со словами поддержки оставили певец Влад Топалов, коллега Самбурской по сериалу «Универ. Новая общага» Наталья Рудова, телеведущий и актер Оскар Кучера и актриса Ольга Дибцева.