Афины, 19 февраля. Американские власти поддерживают сокращение потребностей Евросоюза в российском газе на фоне продолжающейся реализации инфраструктурных проектов в Юго-Восточной Европе.

К ним относятся Трансадриатический газопровод и трубопровод IGB с Болгарией, а также плавучая установка регазификации в Александруполисе и новый газовый соединитель между Грецией и Северной Македонией. Благодаря масштабным проектам Афины приобрели статус движущей силы энергетической безопасности и диверсификации, отметил посол США в республике Джеффри Пайетт.

«Я знаю, что президент Байден намерен еще больше углубить стратегические отношения между США и Грецией. У нас есть несколько основ нашего сотрудничества в области энергетики», — приводит слова дипломата пресс-служба посольства.

Ранее в Кремле призвали Вашингтон обратить внимание на внутренние проблемы и перестать проявлять повышенный интерес к проекту по строительству газопровода «Северный поток — 2». Его реализация остается исключительно вопросом энергетической безопасности Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.