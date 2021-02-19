Илон Маск вернул лидерство в списке богатейших людей по версии Bloomberg

Нью-Йорк, 19 февраля. Руководитель SpaseX и Tesla Илон Маск вернулся на первое место в списке самых богатых людей мира. Позади себя он оставил главу корпорации Amazon Джеффа Безоса.

На данный момент состояние американского предпринимателя Маска составляет 199,9 млрд долларов. К этому привел очередной раунд размещения ценных бумаг SpaceX, по итогам которого компания выручила около 850 млн долларов, а ее общая стоимость повысилась примерно до 74 млрд долларов.

Илон Маск опередил в списке богатейших людей главу корпорации Amazon Джеффа Безоса, который имеет активов на сумму 194,2 млрд долларов. Глава Tesla в этом году уже поднимался на место лидера рейтинга, однако к середине февраля Безос вернул себе первенство.

Составляемый агентством рейтинг самых богатых людей мира обновляется ежедневно по итогам фондовых торгов в США. Сессия обычно завершается в 16:00 по времени Восточного побережья США.

Ранее сообщалось, что Илон Маск может создать свою криптовалюту. Он хочет назвать ее MarsCoin.