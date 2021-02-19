Компания Порошенко стала собственником украинского телеканала «Прямой»

Киев, 19 февраля. Экс-президент Украины Петр Порошенко приобрел телеканал «Прямой», ранее принадлежащий бывшему народному депутату Владимиру Макеенко. Об этом он сообщил в телеэфире.

«Прямой» теперь принадлежит Prime Assets Capital. Порошенко пообещал покрыть долги канала и оставить прежние стандарты работы для его журналистов. По данным бывшего главы Украины, Совет национальной безопасности и обороны хотел требовать закрытия телеканала, поэтому Макеенко попросил защиты у Порошенко.

«Владимир Александрович, завтра на СНБО вы можете вводить санкции против террориста Порошенко, но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович», — обратился Порошенко к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, передает «Царьград».

Недавно ряд оппозиционных телеканалов были закрыты на территории Украины. Президент России Владимир Путин назвал закрытие телекомпаний проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.