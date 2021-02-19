Юрист Петропольский перечислил банковские уловки по отношению к ипотечникам

Москва, 19 февраля. Банки часто используют некоторые манипуляции, чтобы навязать свои продукты россиянам с ипотекой. Самые распространенные из них перечислил юрист Алексей Петропольский.

Кредитные организации предлагают свою страховую фирму, которая может оказаться в несколько раз дороже сторонней. Если гражданин откажется, то его припугнут высоким процентом или отказом по сделке. Но по закону можно выбрать страховую компанию самому, объяснил Петропольский в беседе с «Прайм».

«Смело отказывайтесь от таких предложений, просчитывайте в трех-пяти страховых компаниях, ищите, где дешевле», — посоветовал эксперт.

Еще одна частая ситуация — навязывание дополнительных услуг, включая регистрацию договора, юристов. Проблемы возникают и с рефинансированием. Граждане, оформившие ипотеку, которые исправно выплачивают долг и получают официальную зарплату по закону имеют право обратиться в любой банк для снижения процентной ставки, заключил Петропольский.

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