Сериал о феях «Клуба Винкс» официально продлили на второй сезон

Москва, 19 февраля. Стриминговый сервис Netflix сообщил о продлении сериала «Судьба: Сага клуба Винкс». Весь основной актерский состав вернется в проект.

Премьера первого сезона о юных феях состоялась в конце января 2021 года. Скорее всего, телеадаптация мультсериала оказалась успешной, раз проект решили продлить. Создатели сообщают, что во втором сезоне сериала «Судьба: Сага клуба Винкс» будет восемь серий.

Сериал повествует о пяти феях, которые приехали изучать магию и другие науки в волшебную школу-интернат Алфея. Главные героини, Блум, Стелла, Муза, Аиша и Терра, борются со злом, раскрывают тайны. Второй сезон может выйти в следующем году на стриминговом сервисе Netflix.

Еще один успешный проект Netflix «Ведьмак» тоже продлен на второй сезон. Продолжение приключений Геральта должно выйти в 2021 году. Создатели сериала планируют отойти от сюжета книги и убрать одного из ключевых персонажей.