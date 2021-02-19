Панин назвал стоимость своей квартиры в испанской провинции Аликанте

Москва, 19 февраля. Российский актер Алексей Панин уже долгое время живет на территории Испании. Там он владеет собственной недвижимостью, расположенной в городе Торревьеха провинции Аликанте.

Стоимость испанской квартиры Панина составляет чуть больше 70 тысяч евро, что в переводе на российскую валюту составляет свыше 6,2 миллиона рублей. В эту сумму входят все расходы на оформление необходимых документов, пояснил актер в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» с ведущей Аленой Жигаловой.

«Хорошая, но простая квартира», — пояснил Панин.

Идея переехать в Испанию возникла у артиста не сразу. Изначально он планировал купить квартиру в Форте-деи-Марми в Италии. Однако на эту недвижимость у него не хватило денег, из-за чего он остановил свой выбор на Испании. В России у Панина осталась квартира в московском районе Коньково и частный дом во Владимирской области. Столичную недвижимость он намерен сдать в аренду, а дом выставит на продажу.

Вместе с Паниным в Испании проживает его 12-летняя дочь Анна. Девочка открыто признается, что не хочет общаться и встречаться со своей матерью Юлией Юдинцевой. По словам Анны, она заблокировала родственницу в социальных сетях и не планирует налаживать с ней связь.