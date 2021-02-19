Оксана Самойлова больше не хочет детей от Джигана

Москва, 19 февраля. В преддверии первого дня рождения сына Оксана Самойлова вспомнила, как тяжело ей дались роды год назад, и призналась, что больше не хочет заводить детей.

В четверг сын рэпера Джигана и модели Самойловой Давид отметил первый день рождения. Родители устроили для него роскошную вечеринку в одном из ресторанов Москвы и буквально завалили мальчика подарками.

Только на один наряд для праздника мама потратила почти 30 тыс. рублей, прикупив для него классический костюм от Armani.

А накануне праздника в сторис Instagram 32-летняя Самойлова поделилась своими воспоминаниями о том, как ждала сыночка. По ее словам, рождение малыша оказалось настоящим испытанием. Девушке было показано кесарево сечение, но в итоге его пришлось делать раньше назначенного срока.

Самойлова рассказала, что во время самой операции она была «просто адски уставшей» и очень сильно напуганной.

«Хочу ли я еще быть беременной? Нееет!!! Это конечно все прекрасно и мило, но дети на руках нравятся мне гораздо больше, чем в животе», — призналась в итоге она.

Самойлова и Джиган сыграли свадьбу в 2012 году, выбрав для церемонии 12 декабря, двенадцатый день двенадцатого месяца. До официального бракосочетания они жили вместе более трех лет в небольшой съемной квартире в спальном районе Москвы и воспитывали первую дочку Ариэлу. Второй ребенок, Лея, появилась на свет осенью 2014 года. Тогда пара уже переехала в роскошный пентхаус в центре столицы. Спустя три года родилась третья дочка Майя.

Первый мальчик в семье Самойловой и Джигана появился на свет 18 февраля 2020 года.