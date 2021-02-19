Республиканка выступила на онлайн-слушаниях на фоне арсенала оружия в США

Вашингтон, 19 февраля. Конгрессвумен от фракции колорадских республиканцев Лорен Беберт появилась на встрече в приложении Zoom на фоне целого арсенала оружия. Инцидент вызвал резонанс в Сети.

Организационные слушания в Конгрессе США были посвящены сохранению и распределению природных ресурсов. Во время выступления Беберт ее коллега из Демократической партии в штате Калифорния Кэти Портер обратила внимание на фон конгрессвумен. За спиной у республиканки находились две автоматические винтовки, ружье и пистолет.

«Я всегда думала, что мои грязные тарелки, которые громоздятся и собирают бактерии, — это самое опасное, что может быть на фоне Zoom», — написала Портер в Twitter, прикрепив скриншот с выступления Беберт.

Республиканка ответила на этот твит. Она угрожающе заметила, что оружие находится не на хранении, а готово к использованию.

Ранее глава Белого дома Джо Байден призвал Конгресс США ужесточить закон о ношении оружия. Ограничения включают в себя запрет иметь штурмовые винтовки «гражданским».