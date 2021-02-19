Адвокаты рассказали, какое наказание ждет Навального за скандальное поведение в суде 

Следствие признало 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального, подозреваемого в клевете. Во время судебного процесса, 16 февраля, Навальный несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана. Какая ответственность предусмотрена для Навального за грубое поведение во время судебного процесса и как на самом деле нужно было защищать ветерана, рассказали адвокаты в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Напомним, по данным гособвинения, 2 июня прошлого года Навальный в Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана и подрывающие его репутацию. Своими действиями Навальный причинил моральный вред ветерану, вину он не признает.

Адвокат Сталина Гуревич заявила, что в любой стране мира за подобным поведением во время судебного процесса следуют санкции.

«Более того, в России применяются меры воздействия на нарушителя судебного заседания вплоть до удаления из зала суда. Дело могут слушать даже без подсудимого», — отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что не понимает, почему Навальному было позволено так себя вести. По ее словам, совершенно очевидно, что Навальный «наговорил на новое уголовное дело за оскорбление суда».

«Я думаю, что при вынесении приговора суд вынесет также частное решение о направлении материала в отделение для возбуждения уголовного дела в отношении Навального», — сообщила Сталина Гуревич.

Адвокат добавила, что был избран неверный способ защиты ветерана.

«За клевету Навального сейчас осудят, дадут штраф. Потому что по закону невозможно применить иное наказание. Но что мы видим в итоге? Навальный получает трибуну, на которой продолжает изгаляться над ветераном, судом и законом. ЕСПЧ и все остальные наши враги получают возможность говорить про кровавый режим российской судебной системы. А сам видеоролик, где Навальный оскорбляет ветерана и других людей, останется в Сети со всеми комментариями блогера», — рассказала специалист.

Она подчеркнула, что в рамках уголовного дела Навального нельзя обязать опровергнуть информацию в видео. Поэтому необходимо было защищать ветерана в гражданском порядке, объяснила Сталина Гуревич.

«Сначала, на мой взгляд, необходимо обязать Навального выложить обращение на своем канале с признанием недостоверности информации в видео. Отмечу, за неисполнение данного судебного решения об опровержении информации предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому главное, что информация должна быть опровергнута», — подытожила адвокат.

В свою очередь член Адвокатской палаты Московской области Виолетта Волкова объяснила, что нужно провести проверку, чтобы понять, совершил Навальный преступление или нет.

«Данная проверка включает в себя заключение специалиста, который может сказать, являются ли слова подсудимого действительно оскорбительными для участников процесса. Если специалист установит виновность Навального, то появится основание для возбуждения уголовного дела», — рассказала эксперт.

Однако, по ее словам, за такое поведение Навальному может грозить лишь небольшая ответственность, так как данное дело не относится даже к категории средней тяжести.

«Это преступление небольшой тяжести, соответственно, за него предусмотрен небольшой срок. Обычно за подобные дела дают штраф. Однако, если если лицо уже осуждено, а Алексей Навальный сейчас фактически отбывает наказание, то просто может быть увеличен срок данного наказания. Будет добавлено буквально несколько месяцев», — сообщила Виолетта Волкова.

Она также рассказала, что в случае преступлений небольшой тяжести лица могут прийти к соглашению в процессе судебного заседания.

«Все может закончиться не просто примирением сторон, а прекращением уголовного преследования. Но в этом случае необходимо следовать воле потерпевшего. То есть, если бы ветеран сказал, что его устроили бы извинения Навального, можно было бы закрыть судебный процесс. Но в данном случае Алексей не нашел в себе ни сил, ни возможностей, ни желания просто извиниться перед потерпевшим», — сообщила адвокат.

Она добавила, по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, в рамках гражданского судопроизводства, не предусмотрено требование извинений. Поэтому Алексей Навальный имеет право не извиняться, так как это его личный выбор. Однако Виолетта Волкова посоветовала блогеру «включить голову и извиниться».

Ранее ФАН сообщил, адвокат Дмитрий Аграновский объяснил причины скандального поведения Навального в суде.



