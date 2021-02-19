Украинская школьница попала в базу «Миротворца» после видео в TikTok

Киев, 19 февраля. Пятнадцатилетняя девушка рассказала в Сети о своей нелюбви к украинскому языку, после чего была подвержена травле.

Школьница отказалась разговаривать на языке, который не любит, и заявила, что почти никто в Киеве не использует мову. Ролик из соцсетей удалили, а личные данные подростка добавили на сайт «Миротворец», в базе которого содержится информация о тех, кто якобы угрожает безопасности Украины.

Администраторы «Миротворца» опубликовали обращение к правоохранительным органам, в котором потребовали рассматривать критику школьницы как «деяния против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка». В отношении девушки и ее родителей в Сети публикуются угрозы и оскорбления.

Притеснения людей, которые разговаривают на русском языке, на Украине происходят каждый день. Так, например, недавно в стране за месяц уволили около 500 сотрудников различных сфер. Среди них кассиры, официанты, учителя, чиновники. В связи с этим представители целого ряда местных общественных организаций призвали сограждан выступить против «травли в отношении русскоязычного населения Украины».