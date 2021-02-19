Шепелев назвал «дебилами» тех, кто говорит о закрытии его шоу на ТНТ

Москва, 19 февраля. Телеведущий Дмитрий Шепелев отрицает информацию о своем возможном увольнении с шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ.

Еще в конце января появилась информация, что проект Шепелева закрывается, поскольку рейтинги шоу оказались ниже, чем ожидалось. В прессе сообщалось, что телеведущий пытался устроиться в другую программу, но его обошли конкуренты.

Однако, по словам самого Шепелева, без работы он не остался. Ведущий, отвечая в сторис Instagram на вопросы подписчиков, заявил, что вообще не слышал о закрытии шоу.

Фанаты растерянно поинтересовались, почему же СМИ сообщили о его увольнении?

«Потому что дебилы, как говорит Сергей Лавров!» — ответил он.

Свой ответ он сопроводил фотографией со съемок на площадке телешоу «Студия Союз».

В сентябре прошлого года Шепелев перешел работать на ТНТ ведущим детской программы «Ты как я». Позднее он признался, что мечтал вести семейное шоу и теперь наконец находится в своей стихии. Свою работу он назвал «самой честной и искренней», поскольку дети не умеют притворяться.

Детскую программу с участием Шепелева жестко раскритиковала актриса и телеведущая Татьяна Лазарева. По ее словам, «это чудовищно». Артистка подчеркнула, что не хочет смотреть нечто подобное и надеется, что зрителям тоже будет неинтересно.