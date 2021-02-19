Росфинмониторинг выявил попытки отмывания денег с меткой COVID через банки

Москва, 19 февраля. Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях. Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей.

Отличительная особенность этих сообщений заключается в том, что мошенники пытались отмывать деньги под видом борьбы с коронавирусом, сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин. По результатам жалоб Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело. Средства отмывали под прикрытием господдержки населению и пострадавшим отраслям экономики, закупки медоборудования и СИЗ.

Одна из таких схема была выявлена в Иркутской области. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставок контрафактных защитных масок. В результате был расторгнут контракт на сумму 237 миллионов рублей.

В условиях пандемии коронавируса активизировались и мошенники. Российские банки предупредили о новых схемах для выманивания персональных данных: запись на медосмотр, оформление кредита, предоставление фейковых пропусков.