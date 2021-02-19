Пушилин: Народная милиция ДНР готова к контрнаступлению

Донецк, 19 февраля. Передовые позиции ополченцев ДНР посетил глава республики Денис Пушилин и высказался по поводу боевого духа и готовности военнослужащих нести свой долг перед родиной.

Одним из главных поводов его визита стали участившиеся в последнее время обстрелы со стороны украинских военных. По оперативным данным, за последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз нарушили режим прекращения огня.

В ходе проверки Пушилин отметил высокую боеспособность ополченцев. По его оценке, подразделения Народной милиции готовы к любому развитию событий, в том числе к контрнаступлению.

Недавно стало известно об активизации ВСУ на Донецком направлении. Оперативная сводка новостей с передовых Донбасса отражена в обзоре ФАН.