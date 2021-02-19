Лазарев рассказал о травме во время «Танцев со звездами»

Москва, 19 февраля. Певец Сергей Лазарев признался, что получил несколько травм на съемках шоу «Танцы со звездами». Но, несмотря на многочасовые изматывающие тренировки, музыкант доволен своей работой и надеется на победу.

В интервью «Собеседнику» Лазарев сообщил, что несколько лет оказывался от участия в многочисленных шоу и конкурсах из-за плотного гастрольного графика. Однако пандемия коронавируса с ее ограничениями внесла свои коррективы, артист «решил использовать свободное время с толком».

Последние три этапа «Танцев со звездами» пара Лазарева с Екатериной Осиповой была на первом месте. Певец подчеркнул, что они с партнершей «надеются на победу и идут к ней».

Однако путь к первому месту оказался действительно трудным.

«Это физически сложный проект, болит все тело. На подготовку одного номера очень мало времени. Важно не просто выучить танец, но и соблюдать законы каждого танцевального жанра. Очень много травм, растяжений, мы не раз падали на прогонах. Однажды неудачно упал, до сих пор болит копчик. Активность в рамках моей профессии никуда не делась. Но несмотря на это, тренировки проходят по несколько часов каждый день. У меня еще не было ни одного свободного дня. За время проекта скинул около 5 кг, хотя в еде себя не ограничиваю», — поделился Лазарев.

По его словам, его сын Никита и дочь Анна не пропускают ни одного эфира с папой. Сын несколько раз побывал на съемочной площадке.

«После «Танцев со звездами» Никита решил, что хочет танцевать. Я его отдал в детский TODES, он только начал ходить, пока его хвалят», — сообщил Лазарев.

Лазарев пропустил первый выпуск шоу «Танцы со звездами» из-за задержки рейса из Индонезии. Он дебютировал в проекте со страстным танго, вызвав восторг у судей и зрителей. Телеведущая Дарья Златопольская, выступающая в роли жури на проекте, с восхищением отозвалась о движениях исполнителя после одного из номеров. Она призналась, что паре удалось ее поразить.