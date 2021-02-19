Два простых действия могут избавить автомобилистов от снега на дворниках

Москва, 19 февраля. Наледь и налипший на дворники снег может ограничить зону видимости водителя и привести к ДТП.

Устранить проблему можно с помощью увеличения скорости езды до 50-60 километров в час. При таком условии снег и лед просто сдует с лобового стекла. Если же этого не произошло, можно выключить обогрев окна, тогда снег будет меньше таять и прилипать к дворникам. Некоторые современные автомобили оснащены полным обогревом лобового стекла, что вовсе исключает появление описанной проблемы.

Ранее автоэксперты дали 11 советов по безопасной езде в снегопад. Специалисты порекомендовали водителям никуда не торопиться и по возможности вовсе отказаться от поездок.